Дибров сделал предложение 18-летней дочери Даны Борисовой

В конце августа единственной дочери известной ведущей Даны Борисовой Полине исполнилось 18 лет. По такому поводу именинница организовала вечеринку в одном из столичных ресторанов. Среди гостей оказался и без пяти минут холостяк Дмитрий Дибров.

Телеведущий мило побеседовал с Полиной, записал с ней видео. Не было даже намека на флирт между Добровым и Борисовой-младшей, но пользователи Сети все равно стали обсуждать, а не приглянулась ли юная красавица шоумену. Некоторые даже припомнили интервью Дмитрия, в котором тот рассуждал, что супругу себе лучше брать прямиком со школьной скамьи.

Но когда журналисты связались с Полиной и прямо спросили, что ее связывает с Дибровым, девушка призналась, что Дмитрий скорей был гостем ее мамы, мол, они давно дружат. На этом вроде бы страсти улеглись. Но недавно 65-летний телеведущий создал новый аккаунт в социальных сетях, где первый же пост посвятил дочери Борисовой. Дибров опубликовал видео с Полиной и оставил провокационную подпись. Шоумен публично сделал девушке предложение.

"Полина, я смотрю наша встреча с тобой наделала много шума, а как насчет того, чтобы продолжить общение?" — подписал ролик Дибров.

Пока не известно, что ответила дочь Борисовой. А вот сама Дана не так давно заявила, что категорически не желает иметь такого зятя как Дибров.