Алла Пугачева заговорила о своей смерти: "Я не хочу быть немощной, не хочу, чтобы были страшные боли"

Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой и призналась, что уже не надеется вернуться домой. Мол, она ничего не загадывает, ведь никто не знает, как повернется жизнь.

При этом домом Алла Борисовна называет свой замок в деревне Грязь. Примадонна надеется, что ее младшие дети вернутся на Родину и сделают в замке музей.

"У нас один дом — деревня Грязь. Я часто слышу об этом доме, мне не дают о нем забыть. Ну пусть он стоит себе. Почему они решили, что мы должны его продать? Во-первых, и не дадут продать. Я не загадываю, вернусь ли в него. Я думаю, что дети когда-нибудь посетят. Сделают там "Музей любви", не бесплатный. Но вход в него будет за небольшие деньги", — заявила Примадонна.

Оказывается, Пугачева давно дает детям указания на то время, когда ее не станет. Даже когда Кристина Орбакайте была маленькой, Алла Борисовна старалась подготовить ее к своему уходу.

"Кристине было тяжело, ведь я ее воспитывала так, что не дай Бог со мной что-то случиться, чтобы она не травмирована была. Если что со мной случится, дети знают, что надо продолжать жить, что-то делать, что я на небесах прослежу за этим и буду радоваться", — призналась артистка.

По словам исполнительницы хита "Арлекино", она старается успеть рассказать детям, как им нужно жить без нее. Но при этом Пугачева уверяет, что смерти не боится. "Я не хочу быть немощной, не хочу, чтобы были страшные боли. Я бы хотела в голубкой старости среди своих близких погаснуть как свеча. Так и будет", — отметила Примадонна.