Израильская армия нанесла удар по объектам хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля атаковала объекты йеменского движения "Ансар Алла". В ЦАХАЛ подтвердили факт удара, заявив, что среди атакованных целей – штаб-квартира отдела военной информации хуситов.

Как сказано в сообщении ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. В числе пораженных целей - военные лагеря и хранилище с топливом.

Тель-Авив утверждает, что удары стали ответом на атаки хуситов на Государство Израиль. Речь идет о запусках беспилотников и ракет класса "земля-земля" по израильской территории, передает РИА Новости.