Оперативные службы Дагестана из-за непогоды перевели в режим повышенной готовности.

В Буйнакске ливень затопил дороги и тротуары. Воды на улицах по колено. Залиты первые этажи домов и магазинов. Очевидцы выкладывают кадры последствий - машины заливает прямо через капот. Некоторых водителей стихия застала в пути. Машины встали.

В горах мощные селевые потоки - из-за камнепада отрезан от сообщения Унцукульский район. На месте работают спасатели. По прогнозам ливни с грозами продолжатся в республике до пятницы.