МИД ответил на обвинения в российских ударах по Польше

Объекты для поражения ночными ударами ВС России находились на территории Украины, атака на территорию Польши не планировалась. Кроме того, дальность полета примененных российскими войсками беспилотников не превышает 700 километров. Эти данные Минобороны развеяли польские мифы о якобы преднамеренном нарушении российскими дронами воздушного пространства Польши, заявили в МИД России.

Как подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подобная дезинформация распространяется Варшавой для еще большей эскалации украинского кризиса. Дипведомство отмечает: несмотря на несостоятельность инсинуаций Варшавы, Минобороны России готово провести консультации с соответствующим польским ведомством.

В Москве отметили, что информацию российского Минобороны вынужден был подтвердить генеральный секретарь НАТО. Марк Рютте не смог ответить на вопрос об "уликах", добавив, что расследование инцидента продолжается.