Волочкова поставила на место назвавшего ее пьяной бабой Серова: "Я реально думала, что он давно умер. Старый уже такой"

Анастасия Волочкова приняла участие в любительском футбольном матче. Балерина вышла на поле стадиона в кроссовках на огромной платформе и микро-шортах, которые выглядели как трусы. Артистке новое занятие безумно понравилось, но пользователи Сети и некоторые знаменитости экс-приму Большого театра раскритиковали.

Так, народный артист России Александр Серов заявил, что попытка Волочковой приблизиться к спорту вызвала у него смех. Певец устроил балерине выволочку, напомнив о ее вредных привычках.

"Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!" — заявил Серов "Абзацу".

Волочкова нападки в свой адрес терпеть не стала. Она дерзко поставила артиста на место. "Его забыли спросить, как я там появилась. Он бы тоже вышел, но его-то не пригласили! Вот в чем разница. Но он уже стареющий человек, никому не интересный. Он завидует Анастасии Волочковой", — отметила балерина.

При этом Анастасия посмеялась, что певцу до ее высот очень далеко. Мол, о нем сто лет никто не вспоминает. "Хотите правду? Он прошлый век, на сцене-то, наверное, не бывает уже. У этого Серова даже фамилия от слова „серый“, „серость“? Кто это вообще? Я реально думала, что он давно умер, если честно. Старый уже такой…" — призналась Анастасия в беседе со "СтарХитом".