Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сегодня в преддверии Дня города в столичной мэрии чествовали заслуженных москвичей. Сергей Собянин вручил федеральные и городские награды.
Их удостоились работники культуры и спорта, здравоохранения, образования, строительной и других отраслей, внесшие свой вклад в развитие столицы и страны.
Так, "За заслуги перед Москвой" знак отличия получил хоккеист Павел Буре. Мэр наградил премией Москвы в области искусства художественного руководителя драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова и Аскольда Запашного - руководителя цирка на проспекте Вернадского.
А премия в номинации "Музыкальное искусство" была вручена художественному руководителю симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету. Мэр поздравил собравшихся с заслуженными наградами и поздравил с Днём города.
"Без вашего труда, без вашего таланта и умения и деятельности миллионов москвичей такой бы Москвы не было. Такой замечательной, красивой, динамично развивающейся", - отметил Собянин.