Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Сегодня в преддверии Дня города в столичной мэрии чествовали заслуженных москвичей. Сергей Собянин вручил федеральные и городские награды.

Их удостоились работники культуры и спорта, здравоохранения, образования, строительной и других отраслей, внесшие свой вклад в развитие столицы и страны.

Так, "За заслуги перед Москвой" знак отличия получил хоккеист Павел Буре. Мэр наградил премией Москвы в области искусства художественного руководителя драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова и Аскольда Запашного - руководителя цирка на проспекте Вернадского.

А премия в номинации "Музыкальное искусство" была вручена художественному руководителю симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету. Мэр поздравил собравшихся с заслуженными наградами и поздравил с Днём города.