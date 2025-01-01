Мишустин сообщил о росте ВВП на 1,1% по итогам семи месяцев 2025 года

Снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Об этом заявил сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам глава кабмина Михаил Мишустин. Правительство должно внести проект бюджета в Государственную Думу до 1 октября, отметил премьер.

Сейчас российская экономика демонстрирует положительную динамику. По итогам семи месяцев текущего года ВВП вырос на 1,1%. Основным локомотивом роста в промышленности остаётся обрабатывающий сектор, в лидерах также металлургический и химический комплексы.

Что касается безработицы, то она третий месяц подряд остаётся на историческом минимуме – чуть выше 2%. Премьер подчеркнул, что правительство ведет активную работу по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста.