Состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС вызывает беспокойство. По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, нарушены шесть из семи критериев устойчивости.

Как заявил Гросси, глубокую озабоченность вызывают продолжающиеся боевые действия. Они идут очень близко к станции, усиливая риски, приводит слова гендиректора МАГАТЭ ТАСС.

Украинские вооруженные формирования едва ли не ежедневно обстреливают город-спутник ЗАЭС Энергодар, а также саму станцию. МАГАТЭ выражает по этому поводу озабоченность, однако не называет истинных виновников преступлений.