Пугачева перестала скрывать правду о Киркорове: вот о чем Примадонна молчала 31 год

Четвертым мужем Аллы Пугачевой стал Филипп Киркоров. В 1994 году свадьба артистов была грандиозным событием. Всех поразило, что Примадонна вышла замуж за парня, на 18 лет ее моложе. Когда же супруги еще и обвенчались, все были уверены, что певица безумно влюблена.

Но в 2005 году после десяти лет брака Киркоров и Пугачева развелись. Незадолго до их расставания ходили слухи, что Филипп увлекся артисткой из мюзикла "Чикаго", а Алла Борисовна уже во всю крутила роман с Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

Больше 30 лет исполнительница хита "Мадам Брошкина" скрывала правду о Филиппе Киркорове, но в интервью иноагенту Екатерине Гордеевой решила сделать признание. Оказывается, Пугачева вышла замуж за молодого артиста, потому что дала обещание его умирающей матери.

Долгие годы семья Филиппа просила Аллу Борисовну помочь ему пробиться на сцену. Поначалу Примадонна отказывалась и не особо хотела смотреть на очередной талант, но когда мать Киркорова заболела раком, певица смягчилась.

"Меня забодали. Моя мама пока была жива, его бабушка, которая дружила с моей мамой просили помочь Филиппу. Вроде как молодой, талантливый. Я не любила Бедроса, но Виктория была грандиозная женщина. Все время просила: „Помоги Филиппчику“. Она болела раком, ее сверхъестественная любовь к Филиппу просто поражала", — вспомнила Пугачева.

Когда Виктория умирала, артистка была рядом. Последней просьбой женщины было позаботиться о ее сыне. Это сломило сопротивление Примадонны. "Когда она совсем плохая была, говорит: „Не оставляй его, помоги ему. Будь с ним, будь как мать ему“. Тяжело вспоминать… Когда ее увозили уже на операцию, последний взгляд на него был… И так решили, что помогать ему я буду", — поделилась Алла Борисовна.

Самым простым способом "раскрутить" Киркорова было устроить свадьбу с Пугачевой. Артистка не стала мудрить и пошла легким путем. И не прогадала. О Филиппе тогда заговорили все.

"Если говорят роман с Пугачевой, об этом знают все. А тут выйти замуж за Киркорова… Сразу привлекает внимание, все думают: кто такой? Ход примитивный, но сразу работает, и сейчас тоже. Он не может быть на меня в обиде, я дала ему все, что могла. А что он мне может дать сам? Видно, что он благодарен", — отметила Примадонна.

Филипп же до сих пор продолжает боготворить Аллу Борисовну. Киркоров ни разу не сказал плохо о бывшей жене. Более того, он постоянно напоминает общественности, как много Пугачева сделала для отечественной эстрады.