Восемь человек погибли в результате израильского удара по йеменской столице

Возросло число погибших в результате авиаудара Израиля по одному из управлений министерства обороны правительства хуситов. По последним данным, жертвами налета израильских ВВС в среду стали восемь человек, ранены не менее 12.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти, среди пострадавших - журналисты, как мужчины, так и женщины. Ударам авиации Израиля подверглись здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября". Среди журналистов есть погибшие.

Другие цифры приводит министерство здравоохранения движения "Ансар Алла". По данным ведомства, из-за израильских ударов по Сане и провинции Джауф погибли девять человек. Ранения получили 118 жителей.