Пойдут ли западные "ястребы" на раздувание еще большей антироссийской истерики после падения беспилотников в Польше? Станет ли это поводом для усиления поддержки киевского режима? Или же верх возьмут те политики, кто уже давно говорит о бессмысленности и пагубности затягивания конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Европейцы все время будут пытаться найти самые разные и самые глупые предлоги, чтобы обвинить Россию. Сейчас близко урегулирование украинского вопроса. Думаю, что в течение ближайших нескольких недель мы станем свидетелями важных событий. А если это произойдет, куда деваться европейцам? Три с половиной года они бросали бешеные деньги за счет своих налогоплательщиков", - отметил эксперт.

