Протесты во Франции привлекли 175 тысяч участников

Движение "Заблокируем все!" во Франции привлекло на протестные акции в среду 175 тысяч участников. Участники митингов выражают недовольство политикой правительства.

Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на МВД, задержаны 473 человека, из которых 339 оставлены под стражей. Менее половины задержаний пришлись на Париж, где под стражей находятся 106 задержанных.

Во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны". Митингующие пытаются нарушить работу портов, транспортных объектов, перекрывают дороги.