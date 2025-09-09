Наталья Подольская нелицеприятно высказалась о Кристине Орбакайте: "Мы не общаемся"

Наталья Подольская уже 15 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей — 10-летнего Артемия и четырехлетнего Ивана.

Однако на пути к семье Наталье пришлось столкнуться с обманом любимого. Пресняков скрыл от Подольской, что женат. Артисты познакомились в 2005 году во Франции на съемках телешоу "Большие гонки". Наталья признается, что с первого взгляда влюбилась. Но когда открылась правда о семейном положении Владимира, артистка рассталась с ним. Влюбленные снова сошлись только после развода Преснякова.

Певица рассказала, что ей до сих не приятно, что ее называли разлучницей, ведь отношения музыканта со второй супругой рухнули еще до знакомства с Подольской. "Люди жалели Лену Ленскую, вторую жену Вовы. Говорили, что я его увела. А я была еще школьницей, когда они расстались. Просто смешно. Я была несовершеннолетней", — заявила исполнительница хита "Поздно".

Высказалась Наталья и о первой жене Преснякова Кристине Орбакайте. К дочери Аллы Пугачевой у Подольской непредвзятое отношение, ведь они практически не пересекаются, не лезут в жизнь друг друга.

"Мы не общаемся. Но я уважаю ее, она же мама Никиты. У них с Вовой очень близкие отношения и одинаковые мимика, манеры. Они как две капли воды", — заявила певица в интервью "МК".