Представлены новые герои СВО.

Гвардии младший лейтенант Алексей Коврисов со своим штурмовым подразделением, атакуя позиции ВСУ, гранатой уничтожил двух вражеских пулеметчиков. Это позволило нашим передовым отрядам успешно и без потерь овладеть заданным рубежом.

Лейтенант Александр Морозов с помощью дрона определил точные координаты опорника противника, усиленного танками и арторудиями. По целям оперативно отработали артиллеристы, и рота под командованием Морозова в ходе стремительного штурма захватила позицию неприятеля.