Российские войска продолжили нанесение ударов по военным объектам в украинском тылу. Утром уже третий взрыв прогремел в Сумах, поражены цели в Черниговской области и под городом Изюм в Харьковской.

В зоне спецоперации наши подразделения занимают более выгодные позиции. На краснолиманском направлении экипаж танка Т-90 М "Прорыв" группировки "Запад" поразил пункт управления дронами киевских боевиков. Замаскированные позиции в одном из зданий обнаружила разведка. Танкисты нанесли точные удары фугасными снарядами с расстояния свыше 10 километров. В результате уничтожены личный состав и техника, а поблизости сдетонировал боекомплект.

На красноармейском направлении расчет ЗРК "Стрела-10" группировки "Центр" ликвидировал разведывательный беспилотник неонацистов. Дроны боевики используют для корректировки ударов по нашим позициям. В этот раз у "Стрелы" с момента обнаружения до удара по вражеской цели прошло всего около двух минут.