Пугачева назвала главную ошибку SHAMANа: "Весь мир бы лежал у его ног"

Алла Пугачева дала большое интервью иноагенту Екатерине Гордеевой. Во время беседы зашла речь о певце Ярославе Дронове, более известном как SHAMAN. Журналистка заявила, что талант певца первой раскрыла Примадонна, а Алла Борисовна с этим согласилась, хоть и посмеялась.

Народная артистка СССР припомнила, как некрасиво спустя годы поступил Ярослав. Мол, когда все стали говорить, что на "Факторе А" Пугачева слила Дронова, SHAMAN не стал возражать. Хотя на самом деле тогда простив него проголосовали зрители, а Примадонне было обидно, ведь она поддерживала Ярослава.

"Я абсолютно была уверена, что это настоящая звезда. Я же видела харизму, голос сильный, а парень такой скромный. Образ у него был такой, что меня подкупил. Я сделала все, что могла. Отец вот его, молодец, честный человек, он сказал, что я помогла. Мне приятно. Спасибо Вам, отец SHAMANа", — отметила Алла Борисовна.

Пугачева призналась, что верила в талант Ярослава. Примадонна пророчила большое будущее начинающему артисту. "Очень верила в него и не ожидала, что он превратится в такого певца. Я думала, что весь мир будет перед ним, потому что он потрясающий исполнитель народных песен. И весь мир был бы надолго у него, в ногах бы лежал, потому что народное — это вечное творчество. Сейчас мне смотреть на него больно — бабло победило добро", — заявила Пугачева.

По мнению Примадонны, главной ошибкой Дронова стало то, что в его песнях нет любви. "Человек добился того, чего он хотел. Но я не думала, что он настолько прагматичен. Но песни, которые он поет, они как кимвал звенящий. Нет в человеке любви. Он скорей всего даже не поймет, о чем я говорю. Я же не о плотской любви. Любовь — это Бог, это что-то священное. А песня — это не только слова и музыка, если ты туда не добавишь любви, она не дойдет до людей. Надо освящать каждую песню любовью к людям, перед которыми ты поешь", — объяснила Алла Борисовна.

Сейчас Пугачева прочит SHAMANу совсем не певческую карьеру. Певица уверена, что Дронов станет депутатом.