ПВО сбила более 20 дронов ВСУ за шесть часов

Два с лишним десятка украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны за последние шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 10 сентября в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над территорией Белгородской области сбито 18 беспилотников, 4 - над территорией Курской области, еще один - над территорией Самарской области.

Ранее сообщалось об очередной попытке киевского режима атаковать дронами российскую территорию. Противовоздушная оборона с 11:15 до 14:00 мск нейтрализовала 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.