В Минобороны России отчитались о сбитых 17 украинских беспилотниках в ночь на 11 сентября

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотников. В частности, шесть – над Воронежской областью, пять – над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской областями, по одному – над Липецкой и Тамбовской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее МИД ответил на обвинения в российских ударах по Польше. Объекты для поражения находились на территории Украины, атака на территорию Польши не планировалась. Кроме того, дальность полета примененных российскими войсками беспилотников не превышает 700 километров. Эти данные Минобороны развеяли польские мифы о якобы преднамеренном нарушении российскими дронами воздушного пространства Польши, заявили в МИД России.

Кроме того, на сообщения о беспилотниках над Польшей отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад постоянно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя никаких доказательств.

Кстати, информацию российского Минобороны вынужден был подтвердить генеральный секретарь НАТО. Марк Рютте не смог ответить на вопрос об "уликах", добавив, что расследование инцидента продолжается.