Сийярто назвал цель атак на нефтепровод "Дружба"

Атаки киевского режима на нефтепровод "Дружба" вредят не России. Это подрыв энергетической безопасности Венгрии и Словакии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Атакующий нефтепровод атакует безопасность и суверенитет Венгрии, приводит слова Сийярто белорусский телеканал "Первый информационный". Глава венгерского МИД отметил: как страна, не имеющая выхода к морю, Венгрия зависит от трубопроводных поставок нефти.

Сийярто назвал атаки на инфраструктуру неприемлемыми. Кроме того, по мнению политологов, эти теракты нацелены и на самого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.