Добровинский не смолчал, услышав, что Полина Диброва ушла от мужа в "одних трусах"

Дмитрий и Полина Дибровы подали на развод. Жена шоумена закрутила роман с другом семьи, и поняла, что не может скрывать отношения с другим. Телеведущий отреагировал спокойно, отпустил супругу без скандалов.

Дмитрий ни единого плохого слова не сказал в адрес Полины, хотя, как говорят в близком окружении, измена для него стала настоящим ударом, потому что ведущий был абсолютно уверен и в жене, и в крепости своего брака. Однако одна из подруг подруг Полины рассказала, что Дибров молчит не просто так, якобы в мировом соглашении супруги прописали, что Дмитрий не вываливать на жену грязь в публичном пространстве, а Полина в свою очередь не претендует ни на что при разводе.

"Полина ушла от него "в одних трусах". Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено", — заявила приятельница "КП", отметив, что пара даже договорилась не прописывать единоличную опеку. Сыновья будут жить и с ведущим, и с матерью.

На эти слухи отреагировал адвокат Диброва Александр Добровинский. "Практически все это не соответствует действительности. Точно приведены исключительно фамилии действующих лиц и количество детей", — заявил юрист в беседе со "СтарХитом".

Адвокат отметил, что договор составлял он сам, и прекрасно знает, что там указано. "Что интересно, человек, сообщивший журналистам „детали“ вышеуказанного процесса, юридически полностью девственен. Так, в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать ни алименты, ни истории с детьми. Это нонсенс. Опеки над детьми у родителей в принципе не бывает. Они на то и родители, а не опекуны", — пояснил Добровинский.

По словам адвоката, супруги решили все вопросы так, что ни один не остался недоволен. Мол, а то, что говорят об алиментах в 300 тысяч, даже звучит как бред, ведь наследники телеведущего привыкли ни в чем себе не отказывать. "Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для мальчиков, дорогая школа, личный шофер и прочее. И все это за триста тысяч рублей в месяц?! В моем детстве в Одессе говорили: „Ой, сделайте посмотреть, как это у вас может быть“, — подытожил Добровинский.