Число жертв ударов Израиля по Йемену превысило 30 человек

В результате ударов ВВС Израиля по Йемену погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на Минздрав хуситов.

Удары пришлись на столицу страны Сану и провинцию Эль-Джауф. По данным Минздрава, жертвами стали 35 человек, 131 мирный житель ранен. О других последствиях израильской атаки не сообщается.

В ЦАХАЛ ранее подтвердили факт новых атак на Йемен. По данным Армии Израиля, были поражены военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации хуситов, а также хранилище с топливом.