Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии, которая велела России развернуть свою политику на 360 градусов, торжественно вступила в должность председателя Генеральной ассамблеи ООН. Не шибко умная, малограмотная, но бойкая. прибыв в Нью-Йорк, она для начала порадовала аудиторию видео в духе гламурного сериала: какая она славная, какая она светская.

Немецкая пресса не оценила гламурного порыва Анналены. В Германии газеты пишут: это политическая коммуникация председателя Генассамблеи ООН, которую финансируют немецкие налогоплательщики и которая получила эту должность только потому, что подставила гораздо более квалифицированную дипломатку Хельгу Шмид.

Мария Захарова напомнила аудитории о биографии Бербок: "Внучка нациста. Немцы либо каются за содеянное их дедами и прадедами, либо гордятся, как в ее случае. Она сама рассказывала журналистам о том, как ее якобы геройский дед сражался в Калининграде, хотя известно, на чьей стороне он был - на стороне Третьего рейха. Позор".

Политический инкубатор последнего десятилетия выплевывает на политический манеж таких оборотней, что их даже собратья по зверинцу сторонятся. Вот глава евродипломатии Кая Каллас докладывает Европарламенту, как ЕС тратит миллиарды на Украину. Послушать ее пришли человек 20 из 720 парламентариев. Складно говорит. Интересно.

Еще один оборотень - канцлер Мерц, который рвется повоевать с Россией. А заодно заткнуть рот всем несогласным с его политикой в Германии. Перед местными выборами в стране внезапно скончались 16 человек, выдвигавших свои кандидатуры в местные органы самоуправления. Почти половина - члены оппозиционной "Альтернативы для Германии", которую Мерц и его подельник на дух не переносят. А тем временем в Германии установлен рекорд: впервые за 10 лет число безработных перевалило за три миллиона человек.

