Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка после покушения. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв", — написал президент США.

Трамп добавил, что никто не понимал и не сопереживал молодежи в США лучше, чем Кирк. Американский лидер также выразил соболезнования семье погибшего.

Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Сообщается, что подозреваемый в нападении пока не задержан.

Полгода назад Кирк заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу. Он также называл Зеленского марионеткой ЦРУ.