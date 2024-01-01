Медведев: команде Трампа пора осознать, что, поддерживая Украину, она поддерживает убийц

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц. Об этом 11 сентября Медведев написал в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что в последнее время люди леволиберальных взглядов всё чаще совершают политические преступления и убийства.

"В последнее время различные леволиберальные подонки, поддерживающие бандеровцев в Киеве, совершают политические преступления и убийства. Фиц, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пришло время осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", — написал Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель консервативного активиста Чарли Кирка, который получил смертельные ранения во время выступления в Университете Юта-Вэлли.

Директор ФБР Каш Патель сообщил, что обвиняемый в убийстве активиста задержан и находится под заключением.

В мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберто Фицо было совершено покушение. По данным СМИ, было произведено четыре выстрела.