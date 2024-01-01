Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц. Об этом 11 сентября Медведев написал в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что в последнее время люди леволиберальных взглядов всё чаще совершают политические преступления и убийства.

"В последнее время различные леволиберальные подонки, поддерживающие бандеровцев в Киеве, совершают политические преступления и убийства. Фиц, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пришло время осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", — написал Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил гибель консервативного активиста Чарли Кирка, который получил смертельные ранения во время выступления в Университете Юта-Вэлли.

Директор ФБР Каш Патель сообщил, что обвиняемый в убийстве активиста задержан и находится под заключением.

В мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберто Фицо было совершено покушение. По данным СМИ, было произведено четыре выстрела.