Мощные ливни с грозами и град обрушились на Дагестан

Дагестан - во власти непогоды. Мощные ливни с грозами и град обрушились на республику.

Под воду ушел Буйнакск. По улицам города в свободное плавание отправились автомобили и мусорные баки. Ливневка не справилась с нагрузкой. Затоплены первые этажи зданий. В ряде районов Дагестана отмечен сильный град. Из-за схода селей перекрыты два участка региональной трассы. Дорожники приступили к восстановлению. Синоптики говорят о выпадении до 60 сантиметров осадков. Штормовая погода сохранится в республике до пятницы.

Предупреждение от МЧС действует и в Крыму. Наиболее сильные подтопления в Джанкойском районе. Для мониторинга ситуации спасатели привлекли беспилотники. Для ликвидации последствий стихии привлечены более 60 специалистов и 22 единицы техники.