Во Франции более 500 задержанных после волны массовых протестов. В акции под лозунгом "Заблокируем всё" приняли участие не менее 200 тысяч человек.

Едва начавшись, митинги переросли в погромы и столкновения с полицией. Бастующие били витрины, жгли костры, перекрывали дороги, захватывали здания вокзалов. Для восстановления порядка МВД направило 80 тысяч сотрудников. Силовики применили дубинки и слезоточивый газ.

Катализатором протестов стала отставка премьера Франсуа Байру и назначение на его место главы Минобороны. Решение президента Макрона французы называют издевательством - Себастьен Лекорню намерен продолжать курс непопулярных экономических реформ и военную поддержку Украины в ущерб национальным интересам.

Следующая массовая акция протеста намечена на 18 сентября.