Трамп пообещал найти и покарать всех причастных к убийству Чарли Кирка

В американском штате Юта продолжаются поиски убийцы сподвижника президента Трампа. Чарли Кирк - известный политический активист, радиоведущий и член Республиканской партии - был застрелен накануне вечером во время выступления перед студентами университета. Уже установлено, что нападавший стрелял с большого расстояния из самозарядной винтовки.

Пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, но сейчас оба отпущены. На видеозаписи обнаружен человек, убегающий с крыши. Возможно, это и был стрелок.

Найти и покарать всех причастных к убийству соратника пообещал Дональд Трамп. В обращении к нации он назвал Кирка "мучеником за правду и свободу". Президент распорядился приспустить государственные флаги по всей стране. Заседание Палаты представителей началось с минуты молчания. Однако она очень скоро переросла в громкую перепалку между республиканцами и демократами. Спикеру с трудом удалось их успокоить.

Популярность Чарли Кирку принесла борьба за традиционные и христианские ценности. Кроме того, он выступал против поддержки Украины, считая, что проблема с мигрантами в США более важна, называл Зеленского марионеткой ЦРУ и считал Крым российским. Именно Кирк добыл Трампу голоса молодежи на выборах.