На полигонах проходят обучение новобранцы, заключившие контракт с Минобороны

Прежде чем добраться до окопа врага, нужно разобраться с его беспилотниками. А на подходе к траншее противника стрелять так, чтобы он и носа не высунул. Всему этому учат штурмовиков группировки войск "Север". Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны, отрабатывают разные варианты атаки, учитывая рельеф местности и другие факторы. Инструкторы с опытом участия в СВО передают самые важные навыки боевой подготовки.

На полигонах Южного военного округа программа подготовки штурмовиков такая же. Им предстоит трудная работа - пробивать оборону врага, как бы он ни защищался. Бойцы встают с рассветом и весь день проводят на полигоне. Свободное время остается только на сон и принятие пищи. Но такая интенсивная подготовка дает результат.

На полигонах бойцов также учат находить и обезвреживать взрывные устройства, пользоваться средствами связи и, конечно же, оказывать первую помощь при ранении.

Но сначала бойцы проходят через пункты отбора по контракту. Доброволец Павел говорит, что не прийти сюда просто не мог: "Вижу, что происходит. Как себя ведет, так скажем, западный мир. Долго смотрел, конечно, на это. Но уже, наверное, терпение просто лопнуло. Поэтому решил подписать контракт. Защищать нашу Родину".

Этот пункт в Ростовской области работает семь дней в неделю. Если с документами кандидата все в порядке, на службу он поступает в течение двух-трех дней после подачи заявления.

"Ежедневно обращаются в районе 30-40 граждан, которые заявляют желание поступить на военную службу по контракту. Работает служба ФССП - помогают списывать долги. Кредитные каникулы. До 10 миллионов долги списывают. И различные другие службы, помогающие получать льготы", - говорит Эдуард Трегубов, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Ростовской области.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - 1 миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117, ежедневно принимаются онлайн-заявки.