Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Хочется устроить маленькую революцию на кухне или начать ремонт? День отлично подойдет для этого и для других дел по благоустройству вашего дома.

Тельцы

Планеты делают вас везунчиками! Используйте это, чтобы заявить о себе: записать яркое видео, примерить что-то дерзкое или отправить заявку на конкурс.

Близнецы

Деньги любят тех, кто знает, чего хочет. И вы это сегодня прочувствуете. То, что казалось разовой подработкой, может стать для вас самым удачным стартапом.

Раки

Юпитер в вашем знаке сегодня заключил союз с самим Солнцем – и это звучит как приглашение мечтать по-крупному. Вперед, вас ждут великие дела!

Львы

День будет похож на сказку в детстве, в которую вы погружались, забывая обо всем. Разрешите себе уйти с головой в хобби, интересную книгу или сериал.

Девы

Кажется, Вселенная наконец получила ваш аккуратно составленный список желаний. Солнце заручилось поддержкой Юпитера – возможно если не все, то многое!

Весы

Вам захочется строить планы, побыть архитектором мечты. В делах, работе и проектах появится ясность: вы поймете, в чем ваша уникальность и главная сила.

Скорпионы

Учеба, вдохновение, маршруты, поездки – все это будет вам интересно. Прислушайтесь к случайной идее: может, именно она отведет вас в новую главу жизни.

Стрельцы

Мысли о финансах будут конструктивнее, чем обычно. Забудьте старые схемы, начните действовать иначе – это откроет путь к куда более крупным суммам.

Козероги

Прекрасные новости на тему романтики! Признание, предложение, встреча или важный разговор – не скупитесь на теплые чувства, и вам ответят взаимностью.

Водолеи

Рутинные дела покажутся не такими уж скучными, и это будет ваша победа. Перестройте свой режим, и вы почувствуете: вот она, жизнь без перегрузок.

Рыбы

Любовь в сентябре – это тихая радость и комфорт вместо драмы. Звезды дарят вам шанс влюбиться – в человека, идею, проект или в свой талант.