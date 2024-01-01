Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках заключенной им сделки со следствием признался в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей.

Взятки он получил от бизнесменов по контрактам, связанным с постройкой фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной, передает ТАСС.

Смирнов также сообщил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов. Он тоже признал свою вину. Накануне Мещанский суд Москвы продлил арест Смирнову и Дедову до середины декабря.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область меньше года - с мая по декабрь 2024 года. В апреле МВД России сообщило, что Смирнов и Дедов являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Политикам вменяют хищение более миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.