В России изменились правила автобусных перевозок

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками.

Соответствующий документ правительства изучило агентство РИА "Новости". Поправки изменили классификацию объектов надзора. Теперь они разделены на четыре категории в зависимости от тяжести потенциальных последствий нарушений. Категория определяет периодичность и формы контрольных мероприятий.

Пассажирские автобусные перевозки теперь отнесены к высшей группе риска "А" — наравне с перевозкой опасных грузов. Ранее они относились к группе "Б". Операторы высокого риска должны проходить ежегодные обязательные проверки.

Ранее в России ужесточили требования к детским креслам. С 1 сентября запрещено перевозить детей без автокресел или бустеров, а также использовать бескаркасные кресла, лямки и адаптеры. За нарушение предусмотрены штрафы: три тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц, включая такси.