Принц Гарри оставил Меган Маркл и вернулся к больному раком отцу

Еще несколько дней назад ходили слухи, что принц Гарри, который несколько лет назад вместе с супругой, малоизвестной американской актрисой Меган Маркл, отказался от королевских обязанностей и переехал жить в США, намеревается вернуться в Великобританию и даже встретиться с отцом, королем Карлом III.

И вот теперь стало известно, что свидание состоялось. Причем это подтвердили официально. Сообщается, что чаепитие прошло в резиденции Карла III Кларенс-Хаусе и длилось 55 минут. О чем говорили принц и король, неизвестно. Это первая за 19 месяцев встреча Гарри и Карла III, отмечает People. После свидания принц отправился в отель.

Встреча с отцом стала частью программы Гарри в Великобритании. Ранее он почтил память бабушки, королевы Елизаветы II, возложив цветы в Виндзоре в третью годовщину ее смерти, а также побывал в Центре изучения взрывных травм при Имперском колледже Лондона и в общественной студии звукозаписи. Несмотря на то, что в стране принц Гарри пробудет еще четыре дня, видеться со своим братом, принцем Уильямом, по словам представителя, он не планирует.

Напомним, что в последний раз король Карл III виделся с младшим сыном зимой 2024 года. Тогда у монарха диагностировали онкологическое заболевание. Карл III проходит лечение и старается выполнять свои королевские обязанности, не показывая недомогания.