Вскрылись махинации Пугачевой и Галкина* с замком в деревне Грязь: сэкономили 180 миллионов

Роскошного замка площадью 1,8 тысячи квадратных метров на кадастровой карте нет, выяснили ушлые журналисты. По бумагам Алле Пугачевой и Максиму Галкину* принадлежит только земельный участок, за который те платят ежегодно около 170 тысяч рублей.

Если бы артисты зарегистрировали, как положено, дом кадастровой стоимостью 600 миллионов рублей, пришлось бы отдавать ежегодно по 2%, то есть 12 миллионов рублей. Так что за 15 лет после окончания строительства Пугачева и Галкин сэкономили 180 миллионов рублей, утверждает SHOT.

Сейчас огромный замок в деревне Грязь постепенно разрушается. На стенах появилась плесень, имение покрывается ржавчиной.

Интересно, что в новом интервью Алла Пугачева призналась, что мечтает создать в своем замке платный "Музей любви". Она надеется, что ее дети, Лиза и Гарри, реализуют этот проект.

Ранее Примадонна призналась, что не собиралась покидать Россию. Все изменилось, когда ее мужа признали иноагентом. Дети Гарри и Лиза подверглись травле со стороны одноклассников. "Когда Лиза и Гарри пошли в школу, а дети — "добрые", они начали троллить: "Вы дети шпионов, у вас папа иноагент". Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит", — поделилась Пугачева.

* признан иностранным агентом на территории России