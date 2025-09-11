В Госдуме предложили назначать пенсионные надбавки с 70 лет

В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного порога для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет.

Многие пенсионеры не доживают до действующей планки в 80 лет, поэтому ее следует снизить, отметили Авторы инициативы - председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев. В настоящее время общая ожидаемая продолжительность жизни составляет 72,8 года.

Согласно инициативе, достигшие 70 лет будут получать увеличение фиксированной выплаты на 100%, а с 80 лет и инвалиды I группы - на 200%, для 90-летних – на 300%, передает "РИА Новости".

С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей. Значит, после 80 лет размер фиксированной выплаты составит почти 18 тысяч, объяснили депутаты.