Родченкова переобъявили в розыск в России

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России.

Информация следует из базы розыска МВД России. Родченков разыскивается по уголовной статье.

бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории объявляли в розыск в 2017 году. Его заочно арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

В 2015 году Родченков бежал в США после того, как рассказал о якобы существующей в России допинг-системы и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Данные Родченкова легли в основу доклада комиссии при WADA под руководством Ричарда Макларена о действующей в России государственной поддержке допинга. В России в отношении информатора WADA расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями.