Молодая жена рассказала о разводе с Брюсом Уиллисом, который из-за болезни теряет себя

Молодая супруга известного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма в новом интервью рассказала, что хотела развестись незадолго до того, как стало известно о неизлечимой болезни артиста. Дело в том, что она буквально не узнавала своего мужа из-за его подчас странного поведения. Тогда Эмма и предположить не могла, что всему виной не испортившийся характер, а тяжелый недуг.

"Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что было не в порядке. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж. Сейчас мне трудно возвращаться в тот период нашей жизни. Но даже многие наши работники вспоминают, как было тяжело", - рассказала Эмма Vanity Fair.

Когда же она узнала, что Брюс Уиллис неизлечимо болен, она передумала разводиться и приняла решение остаться с мужем, чтобы помочь ему в самый сложный период их совместной жизни.

Напомним, три года назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

Молодая жена Уиллиса уверена, что раздельная жизнь с супругом всем идет на пользу. "Я снова могу быть женой Брюса, а дети могут быть детьми, и в этом есть своя прелесть, и я так благодарна за это. Я просто могу быть с ним в такие моменты, и это благодаря тому, как мы все организовали. Это было полезно для нас", - заключила жена Уиллиса.