За секунду до выстрела Чарли Кирк рассуждает о вредоносной для общества трансгендерной идеологии. Закончить мысль он не успел. Пуля попадает в шею, разрывает артерию. Кровопотеря огромная. Политического комментатора успели довезти до госпиталя, но спасти не смогли.

Это задержание по горячим следам. Пожилой мужчина, демократ. Но его вскоре отпустят. Так же, как и еще двоих. Убийца пока не найден. Но то, что это заказ с намеком, - очевидно. Уж слишком схожи методы с неудачным покушением на Дональда Трампа. Снайпер-одиночка, меткий выстрел с крыши с большого расстояния - 180 метров.

Чарли Кирк - один из популярнейших ведущих подкастов США. И ближайший соратник Трампа. Его убийство выглядит как черная метка для самого президента и его сторонников. Кирк крайне жестко отстаивал христианские ценности и консервативные взгляды. Яростно оппонировал демократам. Выступал против абортов и запрещенных в России ЛГБТ-движений. Критиковал поддержку Украины и ее главаря. Требовал возобновить диалог с Москвой. Зеленского называл капризным ребенком, на счету которого миллион смертей, и марионеткой ЦРУ.

В США реакция на убийство консервативного активиста полярная. Левые откровенно глумятся над трагедией. Мол, расист и женоненавистник был убит выстрелом из оружия, за свободное ношение которого он так ратовал. Правые увидели в расправе предвестник гражданской войны и констатировали глубочайший раскол в американском обществе. Такой, когда за инакомыслие убивают.

Дональд Трамп, выражая соболезнования, назвал Кирка борцом за свободу, демократию и американский народ. Благодаря своей популярности 31-летний Кирк привел Трампу молодую аудиторию. Хозяин Белого дома назвал убийство следствием демонизации патриотов США левыми, к которым относят и политические группы, связанные с Демпартией. Они же активно поддерживают киевский режим.

"Годами левые радикалы сравнивали замечательных американцев, таких как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране, и она должна прекратиться прямо сейчас. Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другому политическому насилию", - подчеркнул Трамп.

С президентом согласен Илон Маск. Левые - партия убийства, заявил предприниматель. И вот их реакция на трагедию в Конгрессе, когда спикер Джонсон предложил почтить память Кирка минутой молчания: вместо последней дани уважения - протест и перебранка. Демократы отказались просто помолчать. Требовали закона о запрете оружия. Припомнили спикеру, что по погибшим в Колорадо минуту молчания не объявляли. И спорили, кто из жертв более достоин коллективной молитвы на Капитолийском холме. Майку Джонсону пришлось призывать зал к порядку.

В память о Кирке американцы собираются на траурные церемонии по всей стране. У многих в руках национальные флаги и плакаты "Мы любим тебя, Чарли!".

Свечи и молитвы - словно реквием по практически уничтоженной либералами всех мастей в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам консервативной и патриархальной Америке. Над Белым домом приспустили звездно-полосатый флаг.