В России идут последние приготовления к единому Дню голосования. В Центральной избирательной комиссии 11 сентября открылся информационный центр. Туда будут стекаться все данные о ходе выборов и их итогах.

Также в ЦИКе состоится процедура разделения специальных ключей шифрования для системы дистанционного электронного голосования. В этом году жители 24-х регионов смогут отдать свой голос онлайн, не приходя на участки. Выборы стартуют уже завтра и продлятся три дня.

"Всего запланировано более 5 тысяч избирательных компаний разного уровня. Когда будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально в выборах может принять участие более половины избирателей Российской Федерации, то есть около 55 миллионов", - сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.