В Уфе пытаются поймать лося, забредшего на окраину города

Целую спецоперацию развернули в Уфе: там пытаются найти и поймать лося, который случайно забрел на окраину города.

В соцсетях публикуют видео необычной прогулки сохатого. Растерянный зверь сторонился прохожих и запросто мог угодить под машину. К месту оперативно выдвинулись специалисты, но лесного гостя там уже не застали. Территорию сейчас контролируют охотоведы, они разрабатывают безопасный план для эвакуации животного за пределы города.

Накануне похожий случай произошел и в столице. Лось вышел к людям в районе станции метро "Первомайская". Ветеринары осторожно оттеснили зверя в огороженный двор, выстрелили в него ампулой со снотворным. А когда оно подействовало, перевезли в район национального парка "Лосиный остров".