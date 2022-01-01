Пугачева приложила Николаева: "Нет желания общаться. Как человек он стал просто…"

Алла Пугачева дала первое за многие годы большое интервью. Примадонна рассказала, почему в 2022 году покинула Россию, о своих бывших мужьях, отношении к украинскому конфликту. Не обошла вниманием и коллег по цеху.

Певица призналась, что разочарована Игорем Николаевым, который после долгих лет сотрудничества решил забыть об этом. Пугачева рассказала, как однажды композитора позвали в программу "Сегодня вечером", чтобы поговорить о его творчестве.

"Он пришел на телевидение и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто..." — махнула рукой певица.

По словам Пугачевой, после этого особого желания общаться с Николаевым у нее нет. При этом она отметила талант композитора и добавила, что все равно когда-нибудь его простит.

"Столько сделано вместе. Он же вырос на моих глазах. Это время важно для меня тем, что оно раскрыло сущность людей", — заключила певица в интервью Екатерине Гордеевой*.

Порассуждала Пугачева и о певце Shaman. По словам Аллы Борисовны, она была уверена, что Ярослав Дронов станет настоящей звездой.

* - Екатерина Гордеева признана в России иностранным агентом.