Пугачева сообщила о беде с Орбакайте: "Попалась под руку"

Алла Пугачева в новом интервью прокомментировала "отмену" своей старшей дочери, певицы Кристины Орбакайте, в Латвии. Весной стало известно, что наследнице Примадонны запретили въезд в страну. В ведомстве сообщили, что выступление артистки в стране не соответствуют интересам национальной безопасности, так как может способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Кристина узнала об этом перед началом гастрольного тура. В результате концерты исполнительнице хита "Бровки домиком" пришлось отменить.

Интересно, что в Юрмале у Кристины есть элитная квартира. Жилье досталось певице в наследство от Бориса Моисеева.

"Попалась под руку", - коротко прокомментировала беду с Орбакайте Пугачева.

При этом Примадонна посетовала, что планировала встретиться не только с Кристиной, но и с ее дочкой, внучкой Клавой, в Латвии, но ее планам не суждено было сбыться. Кроме того, Пугачева дала понять, что давно не виделась с родственницами, однако выразила надежду, что скоро произойдет долгожданное воссоединение. Причем не исключено, что оно случится в США, где в последнее время живет Кристина Орбакайте после того, как прекратила гастрольную деятельность в России.

При этом Алла Пугачева не преминула похвастаться, что Орбакайте уже успела показать Клаве полмира. В свободное от работы время (которого, вероятно, стало много) певица старается путешествовать с дочкой и мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым.