В Непале вспыхнули новые беспорядки из-за кандидатов в премьеры

В Непале возобновились беспорядки из-за кандидатов на пост премьер-министра.

Молодые люди собрались у штаба армии Непала с требованием не назначать 71-летнюю экс-председателя Верховного суда Сушилу Карки главой временного правительства, а вместо нее рассмотреть кандидатуру мэра Катманду и рэпера Балендру Шаха.Многие из этих группировок активно поддерживают мэра Дхарана Харку Сампанга.

Непальская армия пытается разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба, пишет портал Kathmandu Post.

В Непале 8 сентября начались массовые уличные протесты. Беспорядки вспыхнули на фоне запрета властей более 20 мессенджеров и соцсетей. СМИ назвали происходящее в Непале "революцией поколения Z".

В результате беспорядков есть погибшие и раненые. Россиян среди них нет. В отставку уже подали премьер-министр страны Шарма Оли и глава МВД Рамеш Лекхак.