Впервые в России во время операции на колене хирургам ассистировал робот

Все как и предсказывали врачи. Эдуард встал, как только закончилось действие анестезии. Учиться ходить заново не такое уж и испытание, если альтернатива - инвалидная коляска. На ней участника специальной военной операции и привезли в Гатчинскую больницу. Ушел на своих двоих.

В прошлом году при обороне Курской области блиндаж Эдуарда атаковали дроны. Бойца завалило бревнами. Очнулся мужчина от дикой боли - оба колена раздроблены. Посттравматический артроз пациента, на ноге которого медсестры написали трогательное "Эдик", требовал радикального лечения.

Сначала думали - впервые в Ленинградской области. А оказалось - впервые в России. В обычной межрайонной больнице во время операции на коленном суставе скальпель доверили искусственному интеллекту. Хирургам ассистировал робот. Это одна из самых передовых разработок в области ортопедии, которую мировые клиники уже признали "золотым стандартом".

Робот не своевольничает. Он здесь помощник. Хирурги признались, что у них был свой план операции. Но, оказалось, ассистент с искусственным интеллектом рассчитал все гораздо точнее. И это новая веха в ортопедии и эндопротезировании.

"Робот самостоятельно опиливает под контролем хирурга необходимую толщину костной ткани и правильно выставлять углы костного опила, чтобы установить плавильно импланты", - объяснил Ахсарбек Джигкаев, руководитель центра травматологии и ортопедии Федерального центра высоких медицинских технологий Минздрава России.

Сколько прослужит Эдуарду идеально подогнанный эндопротез, предсказать невозможно. Но опыт коллег подсказывает хирургам, что робот-ассистированные операции это шанс вернуться к полноценной жизни.

Придя в себя после операции, Эдуард уже строит планы. Впереди у пациента - реабилитация и лечебная физкультура. А еще операция на втором колене. То, что для Эдуарда шаг в новую жизнь, для российской медицины, особенно региональной, - прыжок в будущее.