Катя Гордон прокомментировала слухи о прекращении сотрудничества с Еленой Товстик

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Жена шоумена увлеклась другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. То, что бизнесмен женат и воспитывает шестерых детей, Полину не смутило. Ради рыжеволосой красавицы мужчина оставил супругу Елену и внушительное потомство, подал на развод и, по слухам, купил любовное гнездышко для новой зазнобы за более чем 100 миллионов рублей.

Известно, что адвокатом Дмитрия Диброва стал Александр Добровинский, а интересы брошенной жены Романа Товстика Елены представляла Катя Гордон. Вот только недавно в Сети прошла информация, будто Елена и Катя прекратили сотрудничество. Что стало причиной такого решения, не сообщалось.

Журналисты связались с Гордон, чтобы выяснить, правдивы ли эти данные о разладе. Катя ответила "Светскому хронику", что информация не соответствует действительности. Гордон продолжает защищать интересы Елены Товстик. Более того, по словам Кати, в настоящее время она занята составлением мирного соглашения.

К слову, по слухам, молодая жена ушла от Дмитрия Диброва "в одних трусах" в обмен на его молчание. Как сообщила некая подруга, телеведущий скрепя сердце" принял предложение Романа Товстика и заключил мировое соглашение с Полиной. "Все имущество и банковские счета остались во владении и распоряжении Димы. Полина отказалась на что-либо претендовать", - сообщила подруга Дибровой.