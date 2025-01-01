Электронное голосование впервые пройдет в 8 СИЗО Москвы

В московских СИЗО запустят электронное голосование с помощью переносных терминалов.

Такой формат впервые используют в восьми столичных следственных изоляторах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Голосование подозреваемых и обвиняемых в СИЗО пройдет 12 сентября. Для этой цели образовано 77 специальных участков.

Единый день голосования пройдет 12-14 сентября 2025 года. Кампания в этом году будет масштабной, отметила Памфилова.

Запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России. Более 49,5 тыс. участков будет создано для проведения выборов в регионах. На Камчатке и в Курской области проголосовать можно будет вне помещения.