Обиженная Волочкова отказалась пускать на порог мать и дочь

Месяц назад отец Анастасии Волочковой отметил день рождения. Папе артистки исполнилось 78 лет, из которых последние 18 Юрий Федорович нуждается в постоянном уходе. Он перенес два инсульта и не может ходить. Отец Анастасии Волочковой живет в Санкт-Петербурге. Там же, кстати, находится и его бывшая жена, мать Анастасии, Тамара Владимировна. Однако не она, а совершенно посторонние люди ухаживают за мужчиной.

Именно им балерина и намерена оставить отцовскую квартиру. А мать и дочь Волочкова отказалась и на порог пускать. "Я приезжала к нему практически попрощаться, ему очень плохо... Я давно высказала свою позицию по поводу родственников. Меня предали мои родные люди — мать и дочь", - заявила Волочкова.

Дело в том, что месяц назад дочь Анастасии Ариадна официально вышла замуж. Наследница экс-примы Большого театра и ее жених Никита оформили отношения в загсе. Но и это событие не обошлось без скандала. Дело в том, что Ариадна не хотела, чтобы посторонние знали, где и когда прошла ее свадьба, поэтому не говорила Анастасии, даже не позвала ее на праздник. Зато на мероприятии присутствовала мать Волочковой Тамара Владимировна. В итоге балерина узнала о второй свадьбе и очень расстроилась, что от нее скрыли правду.

"Втихаря расписываются, не приглашают на регистрацию брака, на венчание. Я узнаю от прессы, что моя мать была на венчании, хотя мне говорили, что там никого не будет. Да ради бога! Дочь попросила сделать свадьбу, я все устроила. Она хочет все как у мамы. Только для того, чтобы быть Волочковой, надо ей стать", - хлестко высказалась Волочкова в беседе с aif.ru.