Возле российской границы закроют воздушное пространство

Латвия закрывает воздушное пространство у восточной границы с Белоруссией и Россией.

Запрет вступит в силу с 18:00 мск 11 сентября, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Ограничения будут действовать по меньшей мере в течение недели на высоте до шести километров. От шести и выше воздушное движение продолжится.

"Угрозу представляют беспилотные системы, работающие на более низких высотах", - объяснил министр.

Накануне аналогичное решение приняли власти Польши после прилета дронов. В Минобороны России заявили, что объекты для поражения находились на территории Украины, атака на территорию Польши не планировалась. Москва готова провести консультации с соответствующим польским ведомством.