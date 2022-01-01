Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, успешно справляются с поставленными задачами их коллеги из группировок "Север" и "Днепр". Войска "Запада" и "Южной" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции. А бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю.

К слову, российская армия продолжила наносить удары по военным целям на территории Украины. Пришли сообщения о взрывах в Киеве, Житомире, Львове, Ровно. 9 сентября были уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" противника.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.