Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни. Может быть побит рекорд 40-х годов прошлого века. Об этом сообщили синоптики.

Также с 12 сентября дня в Москву придет небольшое похолодание. Температура уже не будет превышать 20-градусной отметки, хотя и это чуть выше нормы. А в темное время суток холод уже весьма ощутимый. Минувшей ночью впервые с начала сентября на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 7,7 градуса, а в Подмосковье и вовсе плюс 2. И по прогнозам на востоке области ожидается даже нулевая температура.

Погода меняется в связи с приходом антициклона из северных районов. Это сказывается в том числе и на давлении.